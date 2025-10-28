Haberler

Alman Turistlerin Restoranda Ödedikleri Fiyat Sosyal Medyayı Kızıştırdı

Güncelleme:
Almanya'dan İstanbul'a gelen dört turist, Fenerbahçe maçını izlemek için gittikleri restoranda 59 bin lira hesap ödeyince, sosyal medyada büyük tartışma başladı. Ticaret Bakanlığı ekipleri inceleme yaparak, fiyat listesi ile ödenen miktar arasındaki tutarsızlıkları tespit etti.

Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemeye gelen 4 turist, Beyoğlu'nda bindikleri taksinin şoförünün yönlendirmesiyle gittikleri bir restoranda 59 bin lira hesap ödedi. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.

Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

'HERHANGİ BİR HAKSIZLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

İşletme sahibi Mahsum Çakır, "İşletme yetkilisiyim. Sosyal medyada paylaşılan adisyonla ilgili kendimizce bir açıklık getirmek istiyoruz. 4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Bizim menümüzde bütün fiyatlarımızda hepsinde tek tek adisyonlarımızı da kontrol ettiğimizde hepsinde fiyat yazıyor. Sabah denetimden gelen arkadaşlara da belirttiğim gibi fiyatlarda herhangi bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Bu tamamıyla sadece sosyal medyada yüksek bir fiyat algısı yapılmasıdır. Fiyatlarımızı, gramajlarımızı tek tek yazıyor. Yazmama gibi bir şey söz konusu olamaz. Sosyal medya dünden beri rahatsız edici şekilde paylaşımlar, Google üzerinden gelmeyen insanlar tarafından yorum yapılıyor. Ben de bunu sabah denetime gelen arkadaşlara söyledim. Biz her şeye açığız. Bizim bütün fiyatlarımız yazıyor. Burada herhangi bir haksızlık gibi bir şey söz konusu değildir. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Benim menüm şeffaf, açık. İsteyen herkes gelip kontrol edebilir. Benim fiyatlarım yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Benim menüm 5-6 adet yabancı dil yazıyor. İngilizcesinden, Türkçesine, Almancasına, Fransızcasına kadar hepsi yazıyor. Tek tek yazıyor. Gelip kontrol edebilirler. İtiraz hakkımız da var tabii ki. İtiraz da edeceğiz. Gerekli yerlerde itirazlarda bulunacağız. Kesinlikle ama kesinlikle usulsüzlük ya da hırsızlık asla ama asla yapmadık. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

