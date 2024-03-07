Üye Girişi
Haberler

ALKÜ Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı Alanya'da Açıldı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ALKÜ Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı açıldı. Fuarda, çoğunluğu otel 70 işletme katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin ve mezunlarının iş dünyasıyla buluştuğu, kariyerlerinin şekillendiği ve geleceğe daha güvenle baktığı bir fırsat olarak değerlendirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ALKÜ Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı açıldı.

ALKÜ Yerleşkesi'nde organize edilen fuara, çoğunluğu otel 70 işletme katıldı.

ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, 9 yıllık bir üniversite olarak 7'nci önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Öğrencileri iş dünyasıyla buluşturarak, kariyer planlamalarına katkı sunmak istediklerini aktaran Kılıç, "Öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren kariyerlerinde nelerle karşılaşabileceklerini görmeleri ve deneyim edinmeleri için bu fuarı düzenliyoruz. Burada yakaladıkları fırsatlar ve edindikleri tecrübeler ile ileride uzmanlaşacakları alanları kendileri belirlemiş olacaklar." diye konuştu.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de etkinliğin paydaşlarından biri olmaktan ve bu etkinliğe katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinliği, öğrencilerin ve mezunlarının iş dünyasıyla buluştuğu, kariyerlerinin şekillendiği ve geleceğe daha güvenle baktığı bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Güner, "Öğrencilerimize burada kazanacakları deneyimler, bilgi birikimi ve iş bağlantıları, onların kariyer hedeflerine önemli birer kılavuz olacaktır." dedi.

Fuara katılan ve destek veren firmalara "Teşekkür belgesi" verildi.

Açılışa, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Ali Yenialp, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, ALKÜ Genel Sekreter Sinan Kartal, ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, akademik personel ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek fuarda, "Sizin için ne yapabiliriz?" ve "Turizmde kadın olmak" panelleri ile alanında uzman isimler, öğrencilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns Toronto Raptors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 7 Mart Perşembe 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 7 Mart Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 19. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 8 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title