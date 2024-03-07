ALKÜ Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı Alanya'da Açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ALKÜ Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı açıldı.

ALKÜ Yerleşkesi'nde organize edilen fuara, çoğunluğu otel 70 işletme katıldı.

ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, 9 yıllık bir üniversite olarak 7'nci önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Öğrencileri iş dünyasıyla buluşturarak, kariyer planlamalarına katkı sunmak istediklerini aktaran Kılıç, "Öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren kariyerlerinde nelerle karşılaşabileceklerini görmeleri ve deneyim edinmeleri için bu fuarı düzenliyoruz. Burada yakaladıkları fırsatlar ve edindikleri tecrübeler ile ileride uzmanlaşacakları alanları kendileri belirlemiş olacaklar." diye konuştu.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de etkinliğin paydaşlarından biri olmaktan ve bu etkinliğe katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinliği, öğrencilerin ve mezunlarının iş dünyasıyla buluştuğu, kariyerlerinin şekillendiği ve geleceğe daha güvenle baktığı bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Güner, "Öğrencilerimize burada kazanacakları deneyimler, bilgi birikimi ve iş bağlantıları, onların kariyer hedeflerine önemli birer kılavuz olacaktır." dedi.

Fuara katılan ve destek veren firmalara "Teşekkür belgesi" verildi.

Açılışa, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Ali Yenialp, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, ALKÜ Genel Sekreter Sinan Kartal, ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, akademik personel ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek fuarda, "Sizin için ne yapabiliriz?" ve "Turizmde kadın olmak" panelleri ile alanında uzman isimler, öğrencilerle buluşacak.