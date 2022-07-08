Son dakika haber... ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Haberler

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Son dakika haber... ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü 3.40 promil alkollü çıkarken, traktör sürücüsünün ehliyetin olmadığı belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Eceler köyü mevkisinde meydana geldi. Siyami Demirci (61) yönetimindeki MOMD 67 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet A.'nın (35) kullandığı 67 AAD 437 plakalı römorkunda saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Römorkun altına giren otomobil hurda yığınına dönerken, çarpmanın etkisiyle traktör orta refüje doğru savruldu. Otomobilde Siyami Demirci, eşi Şermin Demirci (63) ve torunu Ş.D. (17) yaralanırken, traktörde bulunan 5 kişi de yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ağır yaralanan Şermin Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Almanya'dan iznini geçirmek için gelen otomobil sürücüsünün 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, traktör sürücüsü Mehmet A.'nın ise ehliyetin olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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