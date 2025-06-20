Ali Şahin, Gaziantep'te Ziraat Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Ali Şahin, Gaziantep'te Ziraat Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'teki ziraat odası başkanlarıyla bir toplantı düzenleyerek bölge çiftçilerinin sorunlarını dinledi. Tarım potansiyelinin güçlendirilmesi için çeşitli projelerin takipçisi olacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'teki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Şahin, yazılı açıklamasında, kentin tarım alanındaki potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Oda başkanlarından bölge çiftçilerinin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tarımın doğup büyüdüğü, bu bereketli topraklarda üretimi artırmak, çiftçimizin yanında olmak bizim için bir görevdir. Gaziantep'in her bir çiftçisinin emrindeyiz. Tarım kültürümüzü koruma ve geliştirme kararlılığındayız. Sadece sanayiyle değil tarımla da büyüyen ve gelişen ilimizin hem yerel hem merkezi düzeyde tarıma yönelik projelerin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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