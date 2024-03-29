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Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emekli maaşını temmuzda tekrar masaya yatıracağız" sözlerini eleştirdi. Babacan, "Temmuzu bekleme şimdi açıkla, milyonlarca emekliyi aldatmaktan vazgeçin" dedi.

Babacan seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Bingöl'de açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarını temmuz ayında tekrar masaya yatıracaklarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Babacan şunları söyledi :

"Temmuza zaten şurada 3 ay kalmış açıklasana ne yapacağını. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; emeklilerle ilgili temmuzda ne yapacaksın açıkla. Eğer 3 ay sonrasının planını yapamıyorsan burnunun ucunu göremiyorsan Türkiye'yi yönetemiyorsun demektir. Yok ne yapacağını biliyorsa bugünden açıklamıyorsan emekliyi aldatıyorsun demektir. Böyle, insanlara boş umutlar verip boş vaatlerde bulunup milyonlarca emekliyi mağdur edemezsiniz. Milyonlarca emeklimizin istismarına son vermelisiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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