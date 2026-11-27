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(İSTANBUL) - Algün İnşaat işçileri, altı aydır maaşlarını alamadıkları ve sigorta primlerinin düzenli yatırılmadığı iddiasıyla şirketin İstanbul'daki merkez ofisi önünde eylem yaptı. İşçiler, pazartesi gününden itibaren mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu.

İnşaat işçisi Kadir Aydoğan, Algün İnşaat'ın Düzce'deki şantiyelerinde çalışan işçilerin altı aydır maaşlarını alamadığını, sigorta primlerinin düzenli yatırılmadığını ve dört yıldır şirkette çalışmalarına rağmen işverenin verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürdü.

İşverene mağduriyetlerinin giderilmesi ve kendileriyle görüşerek uzlaşması için pazartesi gününe kadar süre tanıdıklarını ifade eden Aydoğan, "Pazartesiden itibaren daha kalabalık, daha güçlü bir şekilde ofisin önünde olacağız" dedi.

Avukat Kerim Bütün de yaptığı açıklamada, Algün mağdurlarına birlik ve mücadele çağrısında bulunarak, "Birleşelim, birlikte mücadele edelim. Bu sorunun altından ancak böyle kalkabiliriz. Patronlara karşı işçilerin birliğini kurmalıyız. Bugün buradaki irade mutlaka sonuca ve başarıya ulaşacak. Biz avukatlar olarak işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA