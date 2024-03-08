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Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Ramazan Ayı Öncesinde Mescid-i Aksa Ziyaretleri

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Kudüs'ün eski şehir bölgesinde Ramazan ayı öncesinde halk, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için bir araya geliyor. Bu ziyaretler, Kudüs'ün dini ve kültürel önemine vurgu yaparken, aynı zamanda bölgedeki siyasi gerilimleri de yansıtıyor. Mescid-i Aksa, Müslümanlar için kutsal bir mekan olup, Ramazan ayında özellikle yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır.

KUDÜS, 8 Mart (Xinhua) -- Kudüs'ün eski şehir bölgesinde Ramazan ayı öncesinde halk Mescid-i Aksa'yı ziyaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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