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Alanya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

R.Ö'nün (29) kullandığı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu Mehmet Çakır Kavşağı'nda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Tevfik Genç'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Mahmutlar Antalya Alanya Güncel Haberler

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