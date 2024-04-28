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Alanya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, Hacet Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Antalya Alanya Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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