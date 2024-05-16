Alanya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılardan biri tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerindeki 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerinde 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheliler K.A, K.D. ve K.M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit ederek gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.