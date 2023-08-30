ALANYA'DA 30 AĞUSTOS ÇELENK TÖRENİ YAPILDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Devran Günday, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, askeri erkan, siyasiler, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü mesajının paylaşılması ile sürdü. AYAN: TÜRK ULUSU TEK BİR YUMRUK

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Garnizon Komutanı ve Alanya Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Ayan, "Büyük Taarruz aziz yurdumuza ve bağımsızlığımıza kasteden işgalci kuvvetler karşısında Türk ulusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Türk ulusu tek bir yumruk olarak dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşı'nda en son Büyük Taarruz'u da kazanarak düşmana kesin darbe vurmuştur" dedi. ÜRKMEZER VE YÜCEL TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Ayan'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunması ile anıt önündeki tören sona erdi. Törenin ardından kaymakamlık binasında Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel tarafından tebrikler kabul edildi. (DHA)