Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira"

Haber: MAHİR BAĞIŞ- Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç günlük Karadeniz turunu tamamladı. Akşener, Giresun'da fındığın taban fiyatının 74 lira, Samsun'da çeltik taban fiyatının 15 lira olması gerektiği açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 20-21-22 Temmuz'da, üç günlük Karadeniz turunu dün tamamladı.

Akşener 20 Temmuz Çarşamba günü ilk ziyaretini 2018 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 60, AKP'nin ise yüzde 31 oranında oy aldığı Giresun'un Yağlıdere ilçesine yaptı. Yağlıdere'de yurttaşlara da seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunlarının Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları öğrenim kredisi borçlarını, faiz eklenmeden sadece ana parayla ödemeleri kararı aldıklarını hatırlattı. Akşener, "Ama bu çocukların iş bulamama gibi bir problemleri var. Bu iş bulamayan çocukların önce iş bulmasını sağlamalıyız" dedi.

2 BİNDEN FAZLA YAĞLIDERELİNİN ABD'YE İLTİCA ETTİĞİNİ, BERBERDE ÖĞRENDİ

Akşener'in Yağlıdere ziyaretindeki önemli konulardan birisi de bir esnafın kentte yaşayan gençlerin yurt dışına iltica ettikleri söylemesi oldu. Esnaf, Yağlıdere'den 2 binden fazla gencin Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devlerine iltica ettiği söyledi.

GİRESUN'DA FINDIĞIN TABAN FİYATININ 74 LİRA OLMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Giresun merkezde yurttaşlara seslenerek fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğinin altını çizen Akşener, "Sizden aldığımız talep ışığında Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız oturdu ve çalıştı. Onların dediği de şu 74 lira olmak zorundadır" dedi. Akşener, özellikle FİSKOBİRLİK'in öne çıkartılmasını ve tarımsal desteğin artırılmasını vurguladı.

Akşener'in Giresun'da ikinci durağı Espiye ilçesi oldu. Espiye'de bir yurttaşın iç barış talep etmesi ziyaret sırasında en fazla öne çıkan olay oldu. Esnaf, "Biz sizden; ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu, bu ülkenin iç barışını sağlayın gerisi düzelecektir zaten, buna inanıyoruz" dedi.

BULANCAK'TA ESNAF HESAP SORULMASINI TALEP ETTİ

Akşener, Giresun'da son ziyaretini Bulancak ilçesine yaptı. Bulancak'ta Akşener'in sohbet ettiği bir esnafın iktidara gelmeleri halinde hesap sorulmasını talep etti. Esnaf, "Hesap sormanızı isteriz. Yolsuzluk, hırsızlık yapan varsa, çalan varsa onlardan hesap sorulmasını isteriz" diye belirtti.

FINDIK KENTİ ORDU'DA TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ'Yİ ELEŞTİRDİ

21 Temmuz Perşembe günü son yerel seçimlerde AKP'nin yüzde 61'lik oy oranıyla belediyeyi kazandığı Ordu'nun Aybastı ilçesinde Akşener'e ilgi büyüktü. Aybastı'da konuşan Akşener, fındığın başkenti Ordu'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi eleştirdi.

Kirişci'nin çeşitli ürünlerin ekilmesini planlamak için Venezüella'ya yaptığı ziyareti eleştiren Akşener, "Tarım Bakanı övünerek ne ilan etmiş biliyor musunuz? Venezuela'da yer kiralamışlar. Buğday yetiştirmek için toprak kiralamışlar. Günahtır kardeşim günahtır" dedi. Aybastı'da yurttaşlar Akşener'e sık sık 2023 seçimlerini beklediklerini dile getirdi.

Ordu Kabataş'ta Akşener'in bir bal üreticisiyle girdiği 'Başbakanlık' sohbeti, dikkat çekti. Esnafın "Buradan kim bal aldıysa Başbakan oldu" sözleri üzerine Akşener, "Karşılıklı birbirimize bereket getirelim. Siz bana Başbakanlık, ben size bereket" diye yanıt verdi.

YURTTAŞLARA MİKROFON UZATTI

Akşener, kimi ilçelerde konuşma yaptığı esnada bazen mikrofonu yurttaşlara da uzattı. Akşener'in Ordu Korgan'da mikrofon uzattığı bir dolmuş şoförü akaryakıt fiyatlarından şikayet ederek, "Arabama mazot koyamadım, şu anda otogarda yatıyor arabam. İş yok. 2 tane çocuk okutuyorum, okutamıyorum, halimiz perişan" dedi. Yine Korgan'da bir yurttaş, siyanürlü altın arama alanı olduğu söyledi ve yaylaların yok edildiğini söyledi.

"10 MAAŞLI, 5 MAAŞLI DANIŞMANLARIN MAAŞLARINI HELAL EDİYOR ARKADAŞIMIZ NE YAPALIM?"

Akşener, Korgan'da ziyaret için girdiği bir esnaf dükkanında iki gündür kendisini takip eden basın mensuplarına çiğköfte ikram etti. Akşener'in Ordu'da son ziyaret bölgesi olan Korgan'da bir yurttaş, "altılı masanın ve Akşener'in başaralı olmayacağını" söylemesi üzerinde alanda tansiyon yükseldi. Yurttaş, Akşener'in dinlemeye gelenler tarafından eleştirildi. Akşener'in yurttaşa cevabı, "Herkes fikrini söyleyecek, saygı duyuyorum. 10 maaşlı, 5 maaşlı danışmanların maaşlarını helal ediyor arkadaşımız ne yapalım yani. AK Parti iş bulma kurumu halinde dolayısıyla halinden memnun vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz" oldu.

SAMSUN'DA ÇELTİK TABAN FİYATININ 15 LİRA OLMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Akşener'in Karadeniz turunda son durağı 22 Temmuz Cuma günü Samsun oldu. İlk olarak Samsun'un Terme ilçesine gelen Akşener, burada yaptığı konuşmada israf ve yolsuzluk vurgusu yaptı. Akşener, "Bu ülkenin kaynakları vardır, imkanlarını vardır. İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz" dedi. Akşener, burada çeltik fiyatının 15 liradan açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

Akşener'in alana gelmesinden önce Terme Belediye binasında asılı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri yurttaşların tepkisine neden oldu. Bazı yurttaşlar fotoğrafın bir gün önce asıldığını ve belediyenin bütün Terme halkına hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

SAMSUN 19 MAYIS'TA AKP'YE OY VERENLER PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde önceki dönemlerde AKP iktidarına oy verdiklerini söyleyen esnaf ve yurttaşlar gezide önemli etkendi. Bir esnaf üç dönem boyunca AKP'ye oy verdiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Siyasetçilere güvenimiz sarsıldı. Gelinen nokta bu" dedi. Bir kadın yurttaş ise çocuklarının üniversite okuduğunu ve geleceklerinden endişeli olduğunu vurgulayarak, "Ben AK Parti'ye oy verdim, pişmanım. Benim kızım 2023'ü bekliyor" dedi. Başka bir esnaf ise, "Biz Tayyip'çiydik. Anamın yanında Tayyip'e bir laf etsin terliği kafasına atardım o derecedeydi. Şu anda babam da EYT, yaşa takıldı. Hepimiz döndük. Ben döndüm, yalanım yok" diye konuştu.

15 YAŞINDAKİ GENCİN SÖZLERİ ATAKUM ZİYARETİNE DAMGA VURDU

Akşener, Samsun'daki son durağı Atakum'da en fazla dikkat çekici olay 15 yaşındaki bir gencin dile getirdiği sözler oldu. Genç, "Ben bu sene kayısı yemedim. O kadar koyuyor ki insana, 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız ediyor" dedi. Genç, Akşener'e bilekliğini; "Uğur getirsin" diyerek hediye ettikten sonra Akşener de kulağından çıkardığı küpeleri "Bunu gerçekten ilk sevdiğin kıza hediye edeceksin. 'Bu Meral teyzenin' diyeceksin" diyerek karşılık verdi.

GİRESUN, ORDU VE SAMSUN'DA İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Akşener; Giresun, Ordu ve Samsun'da yaptığı ziyaretler sonrasında kentlerdeki iş insanlarıyla akşam yemeklerinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen yemeklerde Akşener, iş insanlarının kentlerde yaşadıkları temel ekonomik ve istihdam üzerine sorunlarını dinledi. Akşener, iş insanlarına İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı ile Ekonomi Politikaları Başkanlığı'nın hazırladığı çözüm önerilerini sundu.

ANKA / Güncel