Akşener: "Önümüzdeki Yerel Seçimlerde 81 İlde, Kendi Adaylarımızla, Hür ve Müstakil Siyasetimizle, Tek Başımıza, Aziz Milletimizin Huzuruna Çıkacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Nasıl ki dün korkaklığın sessizliği her yeri sarmışken, milletin sesini haykırdıysak; bugün de milletin sesini yine tek başımıza duyuracağız. Nasıl ki 25 Ekim 2017’de çıktığımız bu kutlu yolda tüm engelleri, iftiraları, baskıları, tek başımıza göğüslediysek, bugünden sonra da tek başımıza olacağız ve önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde, kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız. 85 milyon Türk Milletine, hür ve müstakil İYİ Parti’yi göstermeye geliyoruz. Bu saatten sonra, kimsenin sevabına da, günahına da ortak değiliz. Kendi ağırlığımızla, milletin terazisine çıkıyoruz. Bu yolda, üzerimize düşen çok iş var… Öncelikle, her ilde ve her ilçede, dürüstlüğünden şüphe duyulmayan, çalışkan ve liyakatli adaylarımızı milletimizin huzuruna çıkaracağız” dedi.