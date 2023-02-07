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Akşener: Hatay'da Yaşadığımız Deprem Felaketinde Şehit Düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz Hakan Al, Mert Can Sümbül ve Eren Taşkın'a Yüce Allah'tan...

Güncel Haberler

Akşener: Hatay'da Yaşadığımız Deprem Felaketinde Şehit Düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz Hakan Al, Mert Can Sümbül ve Eren Taşkın'a Yüce Allah'tan...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; “Hatay'da yaşadığımız deprem felaketinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hakan Al, Mert Can Sümbül ve Eren Taşkın'a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; " Hatay'da yaşadığımız deprem felaketinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hakan Al, Mert Can Sümbül ve Eren Taşkın'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli depremlerde Hatay'da şehit olan TSK personeli için taziye mesajı yayınladı. Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hatay'da yaşadığımız deprem felaketinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hakan Al, Mert Can Sümbül ve Eren Taşkın'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mert Can Allah Hatay Güncel Haberler

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