Akseki'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Jandarmanın ormanlık alanda kadını araması Jandarmanın terkedilmiş evde arama yapması Jandarmanın dron ile bölgede arama yapması Jandarma, AKUT ve köylülerin kaybolan kadını arama çalışmaları ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına...

Jandarmanın ormanlık alanda kadını araması

Jandarmanın terkedilmiş evde arama yapması

Jandarmanın dron ile bölgede arama yapması

Jandarma, AKUT ve köylülerin kaybolan kadını arama çalışmaları ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title