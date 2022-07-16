Akseki'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor Jandarmanın ormanlık alanda kadını araması Jandarmanın terkedilmiş evde arama yapması Jandarmanın dron ile bölgede arama yapması Jandarma, AKUT ve köylülerin kaybolan kadını arama çalışmaları ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına... Jandarmanın ormanlık alanda kadını araması Jandarmanın terkedilmiş evde arama yapması Jandarmanın dron ile bölgede arama yapması Jandarma, AKUT ve köylülerin kaybolan kadını arama çalışmaları ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadını arama çalışmalarına devam ediliyor. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Jandarma Antalya Güncel Haberler

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