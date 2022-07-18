Son dakika haberi! Akseki'de art arda çıkan 3 yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Akseki'de art arda çıkan 3 yangın söndürüldü

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Akseki ilçesinde, üç ayrı noktadaki orman ve makilik alanda art arda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Akseki ilçesinde, üç ayrı noktadaki orman ve makilik alanda art arda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Büyükalan Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sürerken Çimi Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın makilikte de yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, bu yangını da söndürdü.

Aynı saatlerde Demirciler Mahallesi'ndeki makilikte de yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangın alanında soğutma çalışması yaptı.

Yangınların çıkma nedeni araştırılıyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title