Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada bir miktar bonzai, hap, extacy hap, tabanca ve tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar bonzai, hap, extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirilen Ö.H.Ç, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.