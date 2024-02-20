Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde K.E, M.Ö, E.T, T.S. ve Ş.D'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.