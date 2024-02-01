Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Sera Görünümlü Çiftlikte 32 Kuş Ele Geçirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve beslenmesi yasak olan 32 kuş, sera görünümü verilmiş bir çiftlikte ele geçirildi. Çiftlik sahibine idari para cezası uygulandı.

AKSARAY'da sera görünümü verilmiş çiftlikte, nesli tükenmekte ve beslenmesi yasak olan 32 kuş ele geçirildi. Çiftlik sahibi Mustafa M.'ye (43) 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Eskil ilçesi Taşkasik yaylasında Mustafa M.'ye ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesindeki yabani hayvan olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine jandarma eşliğinde, çiftliğe yapılan baskında; 2 angut kuşu, 2 suna kuşu, 2 sülün tavuğu, 4 yaban ördeği, 1 karabatak, 1 sülün, 1 yeşil başlı ördek, 4 mısır kazı, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 1 ak yanaklı kaz, 6 sakarca kazı, 1 adet bağırtlak, 1 mandarin olmak üzere 32 hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken Mustafa M.'ye 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiftlik Aksaray Hayvan Hakları Çevre Ceza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde? Tam kare sayılar | 1000'e kadar olan tam kare sayılar nelerdir? Tam kare doğal sayılar kaçtır? Kareköklü sayılar nelerdir? Rüyada dut ağacı görmek nedir? Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz dut görmek, kırmızı dut görmek, kara dut görmek! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir? Oğuz Erge kimdir? Taksici Oğuz Erge öldü mü? 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title