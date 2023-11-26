Aksaray'da Otomobil Şarampole Düştü: Baba ve Oğlu Yaralandı

Şarampole düşen otomobilde baba ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Yenikent beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Abdurrahman T. yönetimindeki 38 AFP 185 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün fırtına nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Şarampolde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Mert Mürsel T. yaralandı. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık kipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.