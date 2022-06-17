Aksaray'da kovalarda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yoğurt ve boya kovalarının içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı. Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yoğurt ve boya kovalarının içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen yasadışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmada, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 350 gram esrar, yoğurt ve yağ kovalarına dikili 57 kök kenevir, 3 haşhaş kozası, 50 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi T.U. gözaltına alındı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Gülağaç Kenevir Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da kovalarda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.