Aksaray'da kovalarda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Aksaray'da kovalarda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da kovalarda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yoğurt ve boya kovalarının içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yoğurt ve boya kovalarının içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen yasadışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmada, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 350 gram esrar, yoğurt ve yağ kovalarına dikili 57 kök kenevir, 3 haşhaş kozası, 50 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ev sahibi T.U. gözaltına alındı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Gülağaç Kenevir Aksaray Güncel Haberler

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