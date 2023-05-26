Aksaray'da Hemşirenin Şüpheli Ölümü: Gözaltına Alınanlar Var

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da, hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Tuncel'le aynı hastanede hekimlik yapan erkek arkadaşı H.İ.A. ve özel hastanenin müdürü Ç.Ö. gözaltına alındı.

Aksaray'daki özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), 24 Mayıs sabahı, aynı hastanede hekimlik yapan H.İ.A.'nın evinin bulunduğu Yıldırım Rezidans'ın 7. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Tuncel'in intihar ettiği sürülmüştü.

"KIZIMI ÖLDÜRDÜLER. BU BİR KADIN CİNAYETİ"

Olayla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel hastanenin müdürü Ç.Ö. ile genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.'yı bugün gözaltına aldı. Özel hastaneye operasyon düzenleyen polis, bazı bilgisayar ve belgelere de el koydu. Genç hemşireyi intihara teşvik etmekle suçlanan iki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Aksaray Adliyesi'ne gelen baba Salim Tuncel, "Devletimiz takip ediyor. Kızımı öldürdüler. Bu bir kadın cinayeti. Bu kadar özetleyeceğim. Herkes parasına puluna güvendi ve çocuğumu harcadı. En son salı günü görüştük. Hatta pazar günü seçim nedeniyle eve gelecekti, kızımla gezmeyi düşünüyordum" diye konuştu.

Baba Tuncel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise "Ben, kadın cinayeti kurbanı Saliha Tuncel'in babasıyım. Adalet için bana yardım edin, Aksaray İnova Hastanesi'nde kızıma kumpas kurup katlettiler. Herkese sesleniyorum. Tüm Türkiye; kızımın adaleti için kızımın katillerini bulun. Size yalvarıyorum. Kızımın adaleti için kadın cinayetine dur diyelim. Katiller, elini kolunu sallayarak ve 'Ben zenginim' dilerek gezmesin" dedi.