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Aksaray'da define arayan kişi suç üstü yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da define arayan kişi suç üstü yakalandı

Aksaray'da, define aramak için çukur kazan şüpheli suçüstü yakalandı.

Aksaray'da, define aramak için çukur kazan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyahşi ilçesi Sipahiler köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, dağlık alanda çukur kazan İ.T'yi (42) gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı jeneratör, 2 dinamit, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, kablo ve çeşitli aletlere el konuldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Sarıyahşi Aksaray Güncel Haberler

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