Akrobasi Pilotuna Kadınlardan Destek

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, gerçekleştirdiği akrobasi tanıtım uçuşlarıyla da havacılığa ilgi duyanları gökyüzüyle buluşturuyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giden Şener, 12 yaşındayken babasıyla yaptığı akrobasi uçuşu ile havacılığa adım attı.

İzleyici önündeki ilk uçuşunu 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla 19 Eylül 2015'te gerçekleştiren Şener, ilerleyen dönemde ise "Yeni Menekşe" isimli 400 beygir gücündeki "Acromach S2S Experimental" uçağıyla gösterilerini sürdürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda gösteri gerçekleştiren Şener, 2018'de Romanya'da düzenlenen ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendirdi. 2023 yılında ise Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde yapılan hava gösterisinde Türkiye'yi temsil eden ilk Türk pilot olan Şener'in bu 2 ülkede gerçekleştirdiği gösteriler için "Yeni Menekşe" uçağı sökülerek tırla yaklaşık 7 bin 500 kilometre taşındı.

Gökyüzünde yaptığı gösterilerle 13 yıldır insanlara havacılığı sevdiren Şener, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde akrobasi tanıtım uçuşları yapıyor. Havacılık tutkusu olanları çift kanatlı, çift kişilik uçağıyla gökyüzüyle buluşturan Şener, akrobasiyle adrenalini yaşamak isteyenlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

"Hiçbir manevra gelişigüzel yapılmıyor"

Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, "ileri uçuş tekniği" olarak adlandırılan akrobasinin çok ciddi bir planlama, çalışma ve disiplin gerektirdiğini söyledi.

Gösterilerde sergilediği her manevranın önceden hesaplandığını aktaran Şener, şöyle konuştu:

"Ona göre planlanır. Hepsi matematiksel hesaplara dayanıyor. O günkü hava şartları, uçağın hızı, irtifası, rüzgar birçok kıstas var. Bu etkenlerin hepsi göz önünde bulundurularak bir uçuş programı ortaya çıkıyor. Bu uçuş programının dışına hiçbir şekilde çıkılmıyor. Programa sadık kalınıyor. Hiçbir manevra gelişigüzel yapılmıyor. Bütün risklerimiz de hesaplanmış riskler şeklinde oluyor."

Şener, gösterilerde temel akrobasi manevralarının yanında babasının koçluğundan kendi ortaya çıkardığı manevraların yer aldığını bildirdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yıl içerisinde düzenledikleri birçok etkinlikte "Yeni Menekşe" ile yer aldığını dile getiren Şener, "Yaklaşık 13 senedir bu programı uyguluyoruz. Muhtemelen gösteri uçuşlarım 150'ye yaklaşmıştır." ifadesini kullandı.

İki çocuk annesi Şener, gösterilerinin ardından akrobasiye ilgi duyan birçok insan olduğunu belirterek, bu doğrultuda yaptıkları planlamayla akrobasi tanıtım uçuşlarını başlattıklarını kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır akrobasiyi tanıtmak amaçlı uçuşlar düzenlediklerini anlatan Şener, şöyle devam etti:

"Bu uçuşlar yaklaşık 15-20 dakika oluyor. Misafirimiz önde oturuyor. Ben arkada oturuyorum ve akrobasinin temel manevralarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız tamamen keyif almak ve havacılığı sevdirmek. Adrenalini hissetmek ve akrobasi uçuşu ile beraber güzel bir gün geçirmek. Bu uçuşumuzu çift kanatlı, çift kişilik uçağımızla yapıyoruz."

Şener, akrobasi uçuşlarında kadınların erkeklere göre fiziksel olarak daha avantajlı olduğuna dikkati çekti.