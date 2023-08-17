Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İnşaatçılar Günü Kutlaması

Rusya'da her yıl ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan 'İnşaatçılar Günü' için Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında tören düzenlendi. Proje ekibine onur ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca öğrenci inşaat ekipleri özel bir performans programı hazırladı. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin dünyanın en büyük enerji kompleksi olduğunu belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında Rusya'da her yıl ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan "İnşaatçılar Günü" için tören yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında aralarında Türk nükleer enerji mühendislerinin de yer aldığı proje ekibine, Akkuyu NGS projesinin geliştirilmesindeki mesleki başarıları ve katkıları için onur ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Silifke İlkokulu öğrencileri ve Akkuyu NGS sahasında yaz vardiyasını geçiren öğrenci inşaat ekipleri de "İnşaatçılar Günü" dolayısıyla özel bir performans programı hazırladı.

Etkinlik sonrasında ofis çalışanları, sahanın deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan en yüksek noktasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, proje çalışanlarına yönelik kutlama mesajında dünyanın en büyük enerji kompleksini inşa ettiklerini belirterek, "Projemiz küresel inşaat sektöründe şimdiden tarih yazdı. Bu bir gurur kaynağı ve büyük bir sorumluluk demektir." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Havalandırma ve İklimlendirme Atölyesi Baş Uzmanı Mümin Demir de aldığı ödül için proje yönetimine teşekkür edrek, şunları kaydetti:

"Çalışmanızın takdir edilmesi her zaman güzeldir. Aynı zamanda, herhangi bir bireysel ödül bütün ekibimizin emeğinin birer sonucudur. Nükleer enerji, bir sürü norm ve standarda, iş sağlığı kurallarına ve güvenlik kültürü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektiren yüksek teknoloji kullanan bir endüstridir. Beş yıllık çalışmam boyunca çok fazla deneyim kazandım ama hala öğrenecek çok şeyim var. Nükleer enerji mühendisleri yaşam boyu öğreniyor ve yeterliliklerini düzenli olarak yapılan test sonuçlarına göre teyit ediyorlar."