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Akkuyu NGS İnşaatında İkinci İş Kazası: İşçi Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, bir işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bu, son bir hafta içinde yaşanan ikinci iş kazası oldu.