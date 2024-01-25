Akıllı robotun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde bulunan yerel bir elektrik trafo merkezi, Lingyun adında akıllı bir robot yardımıyla denetleniyor.

Hızlı, hassas ve tamamen güvenilir olan ve 360 derece dönebilen, operasyon yerini hatırlayabilen esnek bir robotik kola sahip Lingyun, karmaşık senaryolarda çalışarak çalışma süresini ve riskleri azaltıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dongguan kentinden bildiriyor. (XHTV)