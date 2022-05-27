Akhisar Belediyesi'nin Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Haberler

Başkan Dutlulu, plan ve program dahilinde asfalt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Asfalt hammadde alımlarından maliyetlerin artmasına rağmen, yeni gelir kaynakları yaratarak hizmete aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi, sanayi esnafının isteğine hemen cevap verdi.

Nuri Giyik Sanayi Sitesi 31. Blokta sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnafla da sohbet ederek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akhisar'ın birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Plan ve program dahilinde asfalt çalışmalarına devam edeceğini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Nuri Giyik Sanayi Sitesi 31. Blok'ta devam sıcak asfalt çalışmalarımızı yerinde inceleyerek, ekip arkadaşlarımıza serinlemeleri için gazoz ikram ettik. Sanayideki çalışmalarımızın ardından Hacıishak, Cumhuriyet ve eski İstanbul yolunda çalışmaya başlayacağız. Gösterdikleri sabır ve anlayış için halkımıza, emeklerinden dolayı ekiplerimize teşekkür ederim. Asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yıllardan beri yaşadıkları yol sorununa çözüm bulduğu için Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini ileten sanayi esnafı, Başkan Dutlulu'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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