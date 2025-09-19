Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle " Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı" düzenlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 58 milyon küçükbaş hayvanın 11 milyon 191 bininin keçi olduğunu söyledi.

Keçi eti ve sütünün çok değerli olduğunu ve sayısının artması gerektiğini vurgulayan Alkan, "Bakanlık olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok büyük destek veriyoruz. 2024 yılında 150 baş oğlak için 123 bin lira verilirken, bu yıl 211 bin 500 liraya kadar destekleme veriyoruz. 2024'te 36 bin lira olan çoban desteğimiz şu an 81 bin liraya yükseldi." diye konuştu.

"Keçi eti daha sağlıklı, sindirimi kolay ve kolesterolü düşüktür"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal da Akdeniz bölgesinin en doğusundan en batısına keçinin coğrafyası olduğunu dile getirdi.

Keçi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Erkal, "Hedefimiz, Türkiye'nin insan nüfusuna eş değer küçükbaş nüfusunun olması yönündeki çalışmaları hayata geçirmek. İnşallah bu çalışmanın ilimize, Akdeniz Bölgemize ve ülkemize hayırlı sonuçları olur." dedi.

ATB ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da Türkiye'de 2024'te üretilen 22,5 milyon ton çiğ sütün yüzde 2,1'inin keçi sütünden elde edildiğini kaydetti.

Keçi sütü üretiminde son yıllarda düşüş görülse de Antalya'nın 24 bin ton üretimle öne çıktığını belirten Çandır, aynı zamanda daha az yağlı, daha sağlıklı, sindirimi kolay ve kolesterolü düşük olan keçi etinin lezzetinin de sofralara bambaşka değer kattığını vurguladı.

Çandır, son 30 yılda Türkiye'nin keçi varlığının yüzde 19 oranında arttığını belirterek, "Üzülerek belirtmek isterim ki Antalya'da aynı dönemde keçi varlığımızın yarısını kaybettik. Buna rağmen 628 bin baş keçi varlığımızla hala ülke genelinde ikinci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

Akademisyen, veteriner ve farklı illerden gelen üreticilerin katıldığı çalıştayda, keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, kültürel ve gastronomik boyutları da ele alındı.