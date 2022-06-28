Akçakoca'da sağanak nedeniyle Çivi Deresi'nde su taşkınlıkları yaşandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinden geçen Çivi Deresi'nin bazı bölümlerinde sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinden geçen Çivi Deresi'nin bazı bölümlerinde sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. Batı Karadeniz'de etkisini sürdüren sağanak yağış sonucu ilçe merkezinden geçen Çivi Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Derenin rögar giderlerinden taşan su, yolun kapanmasına neden oldu. Araç sahipleri de taşma ihtimaline karşı araçlarını güvenli bölgeye çekti. AA / Soner Şen - Güncel Batı Karadeniz Akçakoca Düzce su Güncel Haberler

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