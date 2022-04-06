Akçakale Belediye Başkanı, seviye tespit sınavında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçe genelinde 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik ilk defa Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu'nca "Enderun Bursluluk ve Seviye Tespit Sınavı" düzenlendi. Ödüllü sınavın sonuçları da açıklandı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokul öğrencisi Limar Baac birinci olurken, Taşkınlar Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Muhammed Saki Karakuş ikinci, Süleyman Şah İlkokulu öğrencisi Nehir Genç ise üçüncü oldu. Öğrenciler Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen tören ile ödüllendirildi. Törene Başkan Yalçınkaya, Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Başkan Yalçınkaya başarılı öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini verdi ve öğretmenleri de tebrik etti.

Başkan Yalçınkaya, öğretmenlerle eğitime dair yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı ve sohbet etti.

Tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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