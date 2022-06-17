Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma...

AA - Sarp Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Akar: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma...

Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık."

Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık."

AA / Sarp Özer - Güncel

Finlandiya İsveç Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title