Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma...
Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık."
Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık."
AA / Sarp Özer - Güncel