Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma... Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık." Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık." AA / Sarp Özer - Güncel Finlandiya İsveç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akar: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.