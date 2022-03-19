AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kılıç, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ile Mardin ve ilçelerine ilişkin bazı konularda istişarelerde bulunmak amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'yü ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, ziyaretlerde Mardin'de proje aşamasında olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Kılıç, "Sosyal alanlar, güvenlik ve diğer konularla ilgili Mardin'de önümüzdeki günlerde yeni yapılacak hizmetlerin sürecini konu aldık. Ankara'da ziyaret ettiğimiz makamlarla yaptığımız istişareler gayet verimli gerçekleşti. Bizlere ve Mardin'imize vermiş oldukları önemden dolayı değerli büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.