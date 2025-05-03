AK Parti'li Kıratlı, Silifke-Mut Kara Yolu Çalışmalarını İnceledi

AK Parti'li Kıratlı, Silifke-Mut Kara Yolu Çalışmalarını İnceledi
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Silifke-Mut kara yolundaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Proje tamamlandığında yolun kısalacağını ve güvenliğinin artacağını belirtti, çalışmaların 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Silifke- Mut kara yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Kıratlı, beraberindeki AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile kara yolunda süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut kara yolunun kısalacağını, tehlikeli virajların ortadan kalkacağını belirten Kıratlı, "8 tünel ve 8 viyadükle 410 metre uzunluğunda, 168 metre ayak yüksekliğinde olan II. Kılıç Arslan viyadüğünün bulunduğu projenin yüzde 50'si tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kıratlı, kara yolundaki çalışmaların 2026 yılında tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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