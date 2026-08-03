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Kayseri OSB'de üretim ve ihracat görüşüldü

Kayseri OSB'de üretim ve ihracat görüşüldü
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kayseri'nin üretim kapasitesi ve ihracatın artırılmasına yönelik yapılabilecekler konuşuldu.

Ayrıca, sanayicilere yönelik Suriye'ye iş seyahatlerinin düzenlenmesi ile yatırım ve ihracat noktasında oluşturulabilecek fırsatlar da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Böhürler, sanayicilerin yurt dışı pazarlarında daha fazla yer bulması için Kayseri OSB işbirliğinde yeni adımlar atılabileceğini belirtti.

OSB Başkanı Yalçın da ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve AK Parti'nin il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.???????

Kaynak: AA
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