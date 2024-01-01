AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri yeni yılda ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Salt, beraberindeki partililerle yılbaşında görevi başında olan kolluk kuvvetleri ile sağlık personellerini ziyaret etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5000 Evler Ek Hizmet Binası acil servislerinde tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden partililer, taksici esnafı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, 112 Acil Çağrı Merkezi, Özçelik-İş Sendikası İş Yeri Baştemsilciliği ile Yücel Huzurevi'ne de uğradı.

Herkesin yılbaşını kutlayan Salt, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.