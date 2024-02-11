AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, oto pazarını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ndeki oto pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kente kazandıracakları eserleri anlatan Çetinkaya, hizmet ve eser belediyeciliğini ortaya koyacak yeni vizyona ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Çetinkaya, en genç belediye başkan adayı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki, en genç belediye başkanı ama en çok çalışan, en çok hizmet getiren, en çok proje üreten ve en güzel şehri ortaya çıkartacak belediye başkanı olacağız. 7/24 belediyecilik anlayışımızla sahada, icraatta ve halkın yanında, gönül ve saha belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Toplumun her kesimi için ilk gün şunu söylemiştik. Hazırız, kararlıyız. Şehri imar edeceğiz. Gönülleri de ihya edeceğiz."