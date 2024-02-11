Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Oto Pazarını Ziyaret Etti

Güncelleme:

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki oto pazarında vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarını sürdürdü. Çetinkaya, yeni vizyon ve hizmet anlayışıyla şehre eserler kazandıracağını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, oto pazarını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ndeki oto pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kente kazandıracakları eserleri anlatan Çetinkaya, hizmet ve eser belediyeciliğini ortaya koyacak yeni vizyona ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Çetinkaya, en genç belediye başkan adayı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki, en genç belediye başkanı ama en çok çalışan, en çok hizmet getiren, en çok proje üreten ve en güzel şehri ortaya çıkartacak belediye başkanı olacağız. 7/24 belediyecilik anlayışımızla sahada, icraatta ve halkın yanında, gönül ve saha belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Toplumun her kesimi için ilk gün şunu söylemiştik. Hazırız, kararlıyız. Şehri imar edeceğiz. Gönülleri de ihya edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Hürriyet Karabük Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title