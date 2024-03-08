AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Kadınlara Yönelik Projeleri Açıkladı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kadınlara yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, şehrin 7 farklı noktasında kreşler açacaklarını belirtti.

Millet Bahçesi Hanımlar Konağı'nda ikramlar sunacaklarını aktaran Çetinkaya, "Ev hanımlarımızın evde ürettiği yemek ve ürünlerin satışı için Hanım Kooperatifi Çarşısı kuracağız. İleri tarım merkezimizde en az 200 kadın istihdam edeceğiz. Belediyemizde kadın meclisi kurularak kadınlarımızın belediyede temsil gücünü artıracağız. Kadın destek paketimizle kadınlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.