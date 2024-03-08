Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Kadınlara Yönelik Projeleri Açıkladı

Güncelleme:

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kadınlara yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi. Çetinkaya, şehrin 7 farklı noktasında kreşler açacaklarını, Hanım Kooperatifi Çarşısı kuracaklarını ve kadın meclisi kurarak kadınların temsil gücünü artıracaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kadınlara yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, şehrin 7 farklı noktasında kreşler açacaklarını belirtti.

Millet Bahçesi Hanımlar Konağı'nda ikramlar sunacaklarını aktaran Çetinkaya, "Ev hanımlarımızın evde ürettiği yemek ve ürünlerin satışı için Hanım Kooperatifi Çarşısı kuracağız. İleri tarım merkezimizde en az 200 kadın istihdam edeceğiz. Belediyemizde kadın meclisi kurularak kadınlarımızın belediyede temsil gücünü artıracağız. Kadın destek paketimizle kadınlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title