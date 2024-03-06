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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Emeklilere Destek Paketi Açıkladı

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik destek paketini açıkladı. Projeler arasında aylık 1000 lira gıda desteği, ücretsiz su ve ulaşım desteği, ücretsiz düğün salonu ve yüzde 50 indirimli yemekler yer alıyor.

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik destek paketini açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, emeklilere yönelik projelerini anlatan bir video yayımladı.

Videoda şu ifadelere verildi:

"Karabük merkezde ikameti bulunan tüm emeklilerimize her ay 1000 lira yerel marketlerden gıda desteğini biz vereceğiz. AK Parti Karabük Meclis üyelerinin tam desteğiyle yürürlüğe giren emeklilere ücretsiz su ve ulaşım desteklerini 5 yıl boyunca kesintisiz biz uygulayacağız. Emeklilerimizin birinci derece yakınlarının düğün törenlerinde belediye düğün salonunu ücretsiz olarak biz vereceğiz. Millet Bahçesinde kuracağımız emekliler evinde yemeklerde tüm emeklilerimize yüzde 50 indirimi biz uygulayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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