AK Parti Genel Sekreteri İnan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul'da konuştu Açıklaması

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında, partisinin Esenler İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan İnan, programın, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini ve AK Parti olarak tüm güçleriyle İstanbul'da olduklarını belirtti.

Esenler'in, İstanbul'da AK Parti'nin elinin değdiği her ilçe gibi müstesna ve her kesimden insan için en modern hizmetlere kavuşmuş bir ilçe olduğunu ifade eden İnan, ilçenin bu seviyeye ulaşmasında teşkilatın ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun çok büyük emeklerinin olduğunu kaydetti.

İnan, bugün İstanbul genelinde depreme hazırlığın yetersiz olduğunu, Esenler'in 'Bir daha büyük acılar yaşamayalım' diyerek ciddi, kararlı ve sabırlı adımlar attığını, Esenler denilince akla kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklılık geldiğini dile getirdi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm yolsuzluğuna imza atıyor"

Esenler'in kentsel dönüşüm hususunda çok güzel başarı kazandığını söyleyen İnan, inşa edilen 65 binden fazla konuta 325 binden fazla kişinin taşındığını aktararak, "Esenler'de kentsel dönüşüm rüzgarı eserken, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığımızdan seslenmek istiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Doğup büyüdüğüm, siyaset yaptığım, bugün de milletvekilliği sorumluluğunu üstlendiğim İzmir ilimiz bu konuda maalesef çok geride kaldı. Bir deprem yaşamış olmamıza, insanlarımızı kaybetmiş olmamıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir sorumsuzluk örneğini tam 25 senedir gösteriyor. Hatta herhangi bir adım atmamış olmasıyla birlikte kentsel dönüşüm yolsuzluğuna imza atıyor. Kentsel dönüşüm diyerek lanse ettikleri projelerle İzmirli hemşehrilerimizin umutlarıyla oynanmış, paraları adeta çalınmış ve mağdur edilmiş. Bu büyük bir vurdumduymazlıktır. Bu siyaset için bir lekedir. İzmir'e yapılmış bir ihanettir." ifadesini kullandı.

İnan, ilçede hayata geçirilen projelerden bahsederek, söz konusu projelerin, ilçenin vizyoner ve insan odaklı yönetiminin somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

Bugün artık hedeflerinin Esenler'deki başarıyı İstanbul geneline taşımak olduğunu kaydeden İnan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul denilince akla AK Parti gelir, Recep Tayyip Erdoğan gelir. Biz de İstanbul'un ismini duyunca hizmet etme sevdasının aşkı içerisindeyiz ve bu sevdanın adeta içerisine düşeriz. Tabii başkalarının aklına İstanbul denilince başka şeyler geliyor. Yüzyıllardır şairlere ilham olan şehrimiz İstanbul maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden son yıllarda hırsızların ilham aldığı bir yer oldu. Biz İstanbul'da gençlik merkezleri, millet bahçeleri tasarlarken, onlar sadece ceplerini doldurmayı tasarladılar. Biz İstanbul'u görmek, seyretmek için gönül gözümüzü açtıkça onlar İstanbul'da kameraları bantlamakla meşgul oldular. Biz İstanbul'a eser kazandırma gayretindeyken, onlar kendilerine para kuleleri hazırlamakla uğraştılar."

İnan, İstanbul kaynaklarının nasıl yağmalandığının her geçen gün daha net gözüktüğünü hatırlatmak istediklerini belirterek, "Suç örgütünün şeması, yan kolları ve faaliyetleri kendi arkadaşları tarafından çarşaf çarşaf itiraf ediliyor. İşin en kötü yanı bu işte birlikte oldukları arkadaşları konuşmasın diye, adli makamlara olan bitenleri anlatmasın diye milletvekilliği görevi dahi teklif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz, milli iradenin yegane temsili, sembolü, Cumhuriyet'in kalbi TBMM'miz, yüzyıllık CHP tarafından istismar ediliyor. Hırsızlığa bulaşmış, kamu kaynaklarını kaybetmiş kişilere bu koltuklar adeta teklif olarak götürülüyor. Tevfik Göksu Başkanımız sağ olsun bugün bunların yaşanmaması için zamanında çok uyardı, mücadelesini verdi, ikazlar yaptı. Kendileri dinlememeyi tercih etti. Tam tersine daha çok suça ve bataklığa bulaştılar." diye konuştu.

"Türkiye barışa dayalı diplomasi geleneğini Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle sürdürüyor"

Dünya kamuoyunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda okuduğu bildiriyi dikkatle takip ettiğini ifade eden İnan, kurulun, Erdoğan'ın dünyaya verdiği adalet ve insanlık derslerine bir kez daha şahitlik ettiğini aktardı.

Böylesine önemli bir süreçte Türkiye'de muhalefetin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı tercih ettiğini dile getiren İnan, "Oysa Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her sözü, her ifadesi milletimizin hakkını ve onurunu savunmak içindir. Gazze ve Filistin davasının yılmaz savunucusunun Türkiye olduğunu bir kez daha Cumhurbaşkanımız duyurmuştur. CHP kendi iç tartışmaları ve şaibeli kongreleriyle meşgulken, Türkiye barışa ve uzlaşıya dayalı diplomasi geleneğini Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle sürdürüyor." sözlerini sarf etti.

Programda, AK Parti milletvekilleri Osman Gökçek, Mehmet Eyüp Özkeçeci, İsmail Emrah Karayel, Muhammed Adak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Esenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Güler ve AK Parti Esenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu da yer aldı.

Bu arada İnan, Esenler'deki programı kapsamında esnafı ziyaret edecek, ilçede yaşayan gençlerle bir araya gelecek.