Kadın liderliği iklim dönüşümünün parçası olmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Artık taahhütlerden uygulamaya, hedeflerden sonuçlara geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kadınların liderliği ve girişimciliği bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen COP31 İş Dünyası Forumu'na katıldı.

Ayan, forumda yaptığı konuşmada, COP31 sürecinde kadın liderliği ve kadın girişimciliğinin stratejik önemine dikkati çekerek, kadınların iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, kadınların küresel yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamın yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirten Ayan, buna rağmen üst düzey liderlik pozisyonlarında kadınların temsil oranının hala yüzde 20'nin altında kaldığını ifade etti.

Teknik ve mühendislik alanlarında da kadın temsilinin artırılması gerektiğine değinen Ayan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi süreçlerinde kadın delegelerin ve müzakerecilerin sayısındaki artışın umut verici olduğunu kaydetti.

Nilhan Ayan, kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edildiği ülkelerde çevre ve iklim politikalarının daha etkin uygulandığını gösteren araştırmalara işaret ederek, BM sisteminin kadınları yalnızca iklim değişikliğinden etkilenen gruplar olarak değil, aynı zamanda çözüm üreten ve uygulayan lider aktörler olarak gördüğünü belirtti.

Kadınların özellikle yeşil teknoloji ve temiz enerji alanlarında yatırım ve finansmana erişiminde hala önemli engeller bulunduğunu vurgulayan Ayan, "Kadınların güçlendiği toplumlar çok daha dirençlidir. Bu nedenle kadınların yeşil dönüşüm süreçlerine eşit, etkin ve anlamlı katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır." dedi.

"Kadınların liderliği ve girişimciliği bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası olmalıdır"

Kadın girişimcilerin yalnızca ekonomik değer üretmediğinin, aynı zamanda sosyal fayda oluşturduğunun altını çizen Ayan, kadınların yerel ekonomileri güçlendirdiğini, çevresel duyarlılığı yaygınlaştırdığını ve iklim eylemini günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini anlattı.

İklim eyleminin yalnızca teknik bir müzakere başlığı olarak değil, insanı, aileyi, şehri ve toplumu merkeze alan bir dönüşüm hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ayan, COP31'in uygulamaya odaklanan bir zirve olması gerektiğine dikkati çekti.

Ayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un COP31'i "Uygulama COP'u" olarak tanımlamasının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Artık taahhütlerden uygulamaya, hedeflerden sonuçlara geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kadınların liderliği ve girişimciliği bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası olmalıdır." diye konuştu.

Kadın liderliği ve girişimciliğinin Türk medeniyetinin ve kültürel mirasının da önemli bir unsuru olduğunu belirten Ayan, iklim eyleminin toplumsal kapsayıcılık ilkesiyle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin bu alandaki en önemli deneyimlerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi olduğunu dile getiren Ayan, "Bir evde israfın azaltılması, bir okulda çevre bilincinin oluşturulması, bir şehirde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve bir işletmede döngüsel üretimin benimsenmesi, iklim eyleminin birbirini tamamlayan parçalarıdır." ifadesini kullandı.

Nilhan Ayan, Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımının net olduğunu anımsatarak, "Kadınlar iklim eyleminin kenarında değil, tam merkezindedir. Kadınların liderliği olmadan iklim politikaları eksik kalır. Kadın girişimciliği olmadan yeşil ekonomi tabana yayılamaz. Bu anlayış, tarihimizin ve medeniyetimizin doğal bir devamıdır." diye konuştu.

Kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki rolüne de dikkati çeken Ayan, yüzyılın en başarılı toplumlarının kadınların potansiyelini en iyi değerlendiren toplumlar, yüzyılın en başarılı ekonomilerinin ise kadın girişimciliğini en güçlü şekilde destekleyen ekonomiler olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur" sözlerini hatırlatan Ayan, kadınların iklim eylemindeki liderliğini ve girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.