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AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'dan Konut ve Sosyal Projeler

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AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceklerini açıkladı. Ceylan, ayrıca kreşler, etüt ve kurs merkezleri, evlilik desteği, burs ve ulaşım desteği gibi sosyal projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, "Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceğiz. 1. etap olarak 5 bin sosyal konutu ivedilikle inşa edeceğiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.

TPAO Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kente yönelik projelerini açıklayan Ceylan, mahallelerde kreş açacaklarını ve bu kreşlere, çalışıp, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çocuklarını rahatça bırakabileceğini söyledi.

Gençler için evlerine yakın noktalarda etüt ve kurs merkezleri açacaklarını ifade eden Ceylan, bu merkezlerde uzman bir eğitimci bulunduracaklarını, öğrencilere çeşitli ikramların yapılacağını belirtti.

Ceylan, kenti daha sağlam bir zemine taşımaları gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için en uygun yer Batı Raman'dır. Bunu yaparken şehri uygun bir büyüme projeksiyonu ile planlayacağız. Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceğiz. 1. etap olarak 5 bin sosyal konutu ivedilikle inşa ederek, bu konutları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunun yarısı bizden, yarısı sizden. Bir kısmını ise uzun vadeli, düşük faizli kredilerle vatandaşlarımızın ödemesini kolaylaştıracak şekilde vereceğiz. Batman gelişecek. Batman, büyükşehir olma vizyonunda 1 milyon kişinin yaşayacağı yeni bir şehir olacak. Gelecek 50 yılda şehrin gelişim aksının önünün kapanmayacağı bir planlama yapacağız. 2. etap olarak 20 bin konut ile uydu kentin birinci adımını atacağız. Batman'ın ihtiyaçlarına göre bu alanları etap etap halkımızın hizmetine sunacağız. Şu müjdeyi de vermek istiyorum; bu konutlardan 500'ü ihtiyaç sahibi genç çiftlerimize bedelsiz verilecektir."

Evliliğe adım atan çiftlere 100 bin lira çeyiz desteğinde bulunacaklarını anlatan Ceylan, öğrencilere de 1300 lira burs ve ulaşım desteği sunacaklarını aktardı.

Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne dair projeleriyle kentin trafiğini rahatlatacaklarını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Okullarımızın temizliğini ve güvenliğini sağlayacağız. Yakınını kaybeden taziye sahiplerine de destek sunacağız. Taziyelerdeki bir öğün yemek hizmetini iki öğüne çıkaracağız. Yaşlı ve emekliler için projelerimiz var. Bireysel üretim yapan kadınlarımızın ve kooperatiflerimizin ürünlerini markalaştıracağız. Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek sunacağız. Mevcut demiryolu hattının hafif raylı sisteme dönüştürülmesi projesini hayata geçireceğiz. Belediye ring yollarının içinde hafif raylı sistem tasarlanarak bu hafif raylı sistemler arası geçişi sağlayacak aktarma istasyonları kurulacaktır. Kullanım kolaylığı sağlamak için merkez durakların yanına otoparklar inşa edeceğiz. Hedefimiz şehir içi trafiğin yüzde 50'sini hafif raylı tren ile yapmaktır. Bu proje yıllardır gündemde beklemede ama bir türlü gerçekleşmiyor. Deplase (taşınmak) edilecek hat Gıda İhtisas Organize, Raman Organize ve Örmegöze Organize Sanayi'ye hizmet vererek, Kurtalan hattı ile birleşecektir."

Batman'ı daha güzel bir şehir haline getirmek istediklerini ifade eden Ceylan, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama dokunan projeler uygulayacaklarını ifade etti.

Ceylan, "Mavi-Yeşil Batman Projesi" ile park alanlarını artıracaklarını dile getirerek, yeni kent meydanları oluşturacaklarını, "Kent içindeki derelerin yükünü hafifletip olası sel felaketinin önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşümle depreme dayanıklı bina stokları artacak. Batman'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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