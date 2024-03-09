AK Parti Arsin İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve partililere saldırı

Trabzon'un Arsin ilçesinde seçim çalışmaları sırasında pankart ve afiş asan AK Parti Arsin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Oğuzhan Saruhan ve partililerin darbedildiği ileri sürüldü.

AK Parti'nin Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede pankart ve afiş asan Arsin Gençlik Kolları Başkanı Saruhan ve partililere yönelik saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Saldırıyı kınayan Küçük, açıklamasında şunları kaydetti:

"8 Mart 2024 günü ilçemiz Çubuklu Mahallesi'nde partimizin pankart ve afişlerini asan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Eren Oğuzhan Saruhan ve gençlik teşkilatı mensuplarımıza saldırı gerçekleştirilmiştir. AK Parti bayraklarımızı kesip ardından gençlerimize küfreden ve sopalarla saldıran kişiler demokrasi şöleni olan seçimler öncesinde ilçemizdeki birlik, beraberliğe balta vurmak istemiştir. Yapılan saldırıyı esefle kınıyor, suçluların en ağır cezayı almaları için sürecin sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. AK Partili kardeşlerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Adli makamların bu saldırganlara hak ettikleri cezayı vereceğine inancımız tamdır."