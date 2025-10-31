AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Antalya Milletvekili ve And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, "Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda ifade ettiği 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' sözü yalnızca mevcut sisteme bir eleştiri değil, tüm insanlığa vicdani bir çağrıdır." dedi.

And Parlamentosu'nun davetiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya giden Çokal başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetine, Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Parlatino üyesi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Çokal başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofislerine ziyarette bulundu.

And Parlamentosu (Parlandino) Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Çokal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ve Türk milletinin selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Çokal, farklı kıtalardan ve ülkelerden gelseler de aynı ahlaki değerler ile insanlık vicdanının ortak diliyle buluşan milletlerin temsilcileri olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşı ve milletvekili olmaktan onur duyduğum ülkem Türkiye Cumhuriyeti, sizin ülkelerinizi yalnızca ekonomik ortaklar olarak değil aynı zamanda ortak ideallere ve insan onuruna bağlı yol arkadaşları olarak görmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası ilişkilerinde denge ve diyaloga dayalı bir diplomasi yürütmektedir. Bu diplomasinin temel ilkeleri, insan onuruna ve yaşama hakkına saygı anlayışına dayanan karşılıklı saygıdır."

"Tüm insanlığa vicdani bir çağrıdır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi, bugün de adalet, eşitlik ve barış temelleri üzerine inşa edilmiş Türkiye'nin iç ve dış politikasının yol gösterici vizyonu olduğunu dile getiren Çokal, "Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda ifade ettiği 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' sözü yalnızca mevcut sisteme bir eleştiri değil, tüm insanlığa vicdani bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Çokal, Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğiyle, bölgesel ve küresel barışın adalet temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için aktif bir arabulucu rol üstlenmiş, yakın zamanda da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan Gazze ateşkes anlaşmasını destekleyerek barışın ve adaletin savunucusu, 'denge ülkesi' kimliğini bir kez daha teyit etmiştir." diye konuştu.

Çokal, Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmayı ve adil, kalıcı bir barışın sağlanması için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirterek, insan hakları ihlallerine karşı her koşulda kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Latin Amerika ülkelerinin Filistin konusundaki ahlaki duruşlarını takdir ettiklerini ifade eden Çokal, ortak insani değerleri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şili, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Küba ziyaretlerini hatırlatan Çokal, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler sayesinde dostluğumuz somut bir stratejiye dönüşmüştür. Türk büyükelçiliklerinin sayısı 6'dan 17'ye yükselmiş bugün Ankara'da 18 Latin Amerika büyükelçiliği bulunmaktadır. Bu olumlu ortam, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde önemli ilerlemeler sağladı. 2016 sonrası ticaret hacmimiz 20 milyar doları aşmış ve önceki rakamın 2 katına çıktı.Yalnızca Şili ile 2011 Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından ihracatımız 554 milyon dolara ulaştı. Kolombiya ile ilişkilerimiz 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseldi. Türk inşaat firmaları Peru, Ekvador ve Bolivya'da önemli altyapı projeleri yürüttü."

Çokal, Türkiye'nin bölgede 19 büyükelçilik ve bir başkonsoloslukla temsil edildiğini, Türk Hava Yolları'nın (THY) da 8 Latin Amerika ülkesinde 9 farklı noktaya düzenli uçuşlar yaparak halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Latin Amerika'da Türk dili ve kültürünü tanıttığını, TİKA'nın Meksika ve Bogota ofisleri aracılığıyla 500'den fazla proje yürütüldüğünü hatırlatan Çokal, 500'den fazla Latin Amerikalı öğrenciye ise Türkiye'de devlet bursu imkanı sağlandığını belirtti.

Milletvekili Çokal, TBMM, Parlatino ve And Parlamentosu delegasyonlarının çalışmalarını birleştirme kararının, parlamenter diplomasiye ve Latin Amerika ile Karayipler'e verdikleri önemi gösterdiğini kaydetti.

Antalya Milletvekili olduğunu belirten Çokal, "Dünyaca ünlü bir turizm cenneti olan, son yıllarda 'diplomasi şehri' olarak da tanınan Antalya, adalet, barış ve ortak akıl eksenlerinde kıtaları buluşturan küresel bir köprü görevi gören Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Çokal, Türkiye'nin Latin Amerika'yı çok sevdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"And Parlamentosu ve Parlatino üyelerinin misafirperverliği için içtenlikle teşekkür ederim. Barış, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu bu forumun, bölgelerimiz arasında kalıcı dostluklara zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada, Kolombiya'nın müzik şehri İbague'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tolima Valisi Sayın Adriana Magali Matiz Vargas'a, Tolima Milletvekili Sayın Harold Fernando Urrea Amaya'ya ve tüm yerel yöneticilere bizlere gösterdikleri sıcak misafirperverlik ve nezaket için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İbague'nin ritmini, dostluğun melodisi olarak kalbimizde taşıyoruz."