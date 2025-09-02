Çavuşoğlu: Türkiye Savunma Sanayisinde Dikkat Çekiyor

Ak Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamleler herkesin dikkatini çekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi'nde iş insanları ile bir araya geldi.

ASKON'un üyelerinin haklarını koruyan ve Türkiye'nin tüm dünyada ekonomik çıkarları için çaba sarf eden bir kuruluş olduğunu belirten Çavuşoğlu, ekonomi diplomasisinin içinde ASKON'un çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Çatışmanın, savaşların yüzde 60'nın yaşandığı coğrafyada Türkiye'nin istikrar abidesi gibi bulunması ve herkesin gıptayla izlemesinin birinci sebebinin siyasi istikrar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya zor bir dönemden geçiyor, bunu görüyoruz. Her şeyden önce yeni bir sistem arayışı var. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan sisteme herkes itiraz etmeye başladı. Sistemin kurucusu olan küresel batının içinde de ses yükseliyor. Biz küresel batının içinde olan bir ülkeyiz. Bu konuda da sesi en çok çıkan ve reform talebinde bulunan ülke Türkiye ve lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Küresel güneyin de sesi biz oluyoruz aslında."

"Özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamleler herkesin dikkatini çekiyor." diyen Çavuşoğlu, ürün ithal etmek için müzakereler yapılan ülkelerin bile artık bu ürünleri Türkiye'den talep etmeye başladığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu gelişmelerin yerli, milli ürünlerin artması ve Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirmesi sayesinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Elbette bunların denenmesi lazım. Türkiye çevreye duyarlıdır. İnsani yardım konularında da dünyada birinci sıradadır. Sadece Gazze'de değil tüm dünyada. Ama bu tür denemeleri de dikkatli bir şekilde nerede ne zaman yapacağını hesaplayan, bilen bir ülkedir. Milli savunma sanayimize karşı çıkanların bu tür denemelere de karşı çıkmasına biz şaşırmıyoruz. Ama hep birlikte yolumuza devam edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, ASKON Genel Merkez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Şevki Öncel ve iş insanları katıldı.