AK Parti Antalya İl Başkanı Kumluca Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Batı Antalya bölgesinin tarımsal üretim potansiyeli, ihracat kapasitesi, turizm ve ticaret alanlarındaki gelişmeler ile bölgenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Durdaş, ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, KUTBO'nun yürüttüğü faaliyetler, projeler ve bölge ekonomisine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Durdaş, AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'e hediye takdim edildi.

Ziyarete, il yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Zihni Kilit, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.