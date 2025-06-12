AK Parti Antalya İl Başkanı Kumluca Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

AK Parti Antalya İl Başkanı Kumluca Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kumluca Ticaret Borsası yönetimiyle tarımsal üretim, ihracat kapasitesi ve bölgenin ekonomi üzerindeki etkilerini görüştü. Ziyarette borsa başkanı Fatih Durdaş, bölgedeki projeler hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Batı Antalya bölgesinin tarımsal üretim potansiyeli, ihracat kapasitesi, turizm ve ticaret alanlarındaki gelişmeler ile bölgenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Durdaş, ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, KUTBO'nun yürüttüğü faaliyetler, projeler ve bölge ekonomisine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Durdaş, AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'e hediye takdim edildi.

Ziyarete, il yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Zihni Kilit, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Bilirkişi davası bugün! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

Bilirkişi davası bugün! İmamoğlu'ndan saatler kala kritik karar
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.