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Ajda Pekkan, 'Kalbim Gazze için atıyor' dedi

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İstanbul'da düzenlenen 'Women of the Year Awards' töreninde 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Ajda Pekkan, Gazze'deki savaşın bitmesini diledi.

Ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan : "Kalbim Gazze için atıyor"

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) töreninde 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

Harper's Bazaar tarafından dünyada her yıl düzenlenen "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) töreni Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Geceye sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Törende 'Yaşam Boyu İkon' ödülünün sahibi olan Ajda Pekkan'dan anlamlı bir konuşma geldi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki göstererek Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi. Ajda Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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