Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Göktaş, deprem süresince belediyenin yaptığı çalışmalara övgüde bulundu ve Huzur Evi inşası konusunda destek sözü verdi. Başkan Gürkan da belediyenin deprem süresinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, ziyaret defterini imzaladıktan sonra Başkan Gürkan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Göktaş, Büyükşehir Belediyesinin deprem süresince yoğun mesai harcayarak yaraların sarılması noktasında büyük gayretler gösterdiğini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Depremden sonra Malatya zor bir süreç geçirdi. Bu süreçte milletçe büyük çaba sarf ettik. Acımız büyük ama inşa sürecine el birliğiyle devam ediyoruz. Bu dönemde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Sayın Valimiz Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza ve teşkilatlara teşekkür ediyorum. Çünkü depremin ilk anından beri canla başla sahadaydınız. Sizlerin sayesinde çok daha fazla canımız kurtarıldı. Burada devlet olarak, her zaman milletimizin yanında olduğumuzu ispatladınız. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Bizler deprem bölgesine geldiğimizde ilgili kurum ve kuruluşlardan hem brifingleri alıyoruz hem de neler yapıldı ve neler yapılması gerekiyor? Bunları istişare ediyoruz. Malatya'daki Huzur Evi ile ilgili bilgiler aldık. Huzur Evinin inşası konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda süreci yakinen takip edeceğim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da belediyenin deprem süresinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.