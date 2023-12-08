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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla oyun oynadı, girişimci kadınların taleplerini dinledi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şırnak ziyareti kapsamında çocuklarla oyun oynadı ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Göktaş, çocukların eğitimine katkı sağlayan bir oyun oynadı ve girişimci kadınların taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla oyun oynadı, girişimci kadınların taleplerini dinledi.

Göktaş, Şırnak ziyareti kapsamında açılışların yanı sıra çocuklar ve kadınlarla da bir araya geldi.

Programı kapsamında ilk olarak Aile Destek Merkezi (ADEM) açılışını yapan Göktaş, sonrasında merkezdeki çocuklarla buluştu. "4-6 Yaş Değerler Eğitim Sınıfı"ndaki çocukları ziyaret eden Göktaş, çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, çocukların sıralı düşünme, dikkat-konsantrasyon, ince motor becerileri ve görsel algılarının geliştirilmesine yönelik oynadıkları "Hızlı Bardak" oyununa katıldı.

Girişimci kadınlara ziyaret

Göktaş daha sonra kentteki kadın girişimcilerle bir araya geldi. Şırnak Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde kadın girişimcilerle buluşan Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talepleri dinledi.

Girişimci kadınlardan gelen taleplerin yerine getirilmesine yönelik talimatlar veren Göktaş, ziyaret ettiği her şehirde kadın girişimcilerle bir araya geldiğini söyledi.

Girişimci kadınların gayretlerinin, genç kızlar için de önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Göktaş, "Kadın elinin değdiği her yer çok daha üretken ve verimli oluyor." dedi.

Şırnak pilot il

Aile Destek Merkezleri konusunda Şırnak'ın pilot il seçildiğini ifade eden Göktaş, bugüne kadar kentte 23 merkezi açtıklarına dikkati çekti.

Söz konusu merkezlerde, ebeveynlik rehberliği, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı eğitim programlarıyla önemli sosyal destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"ADEM'lerde bir taraftan verilen sanatsal ve mesleki kurslarla kadınların iş becerileri ve yetenekleri geliştirilirken diğer taraftan çocuklar da gündüz bakım hizmeti alabiliyor. Bu bakımdan ADEM'lerde hem annelerin mesleki gelişimleri sağlanıyor hem de çocukları için güvenli ortam oluşuyor. Merkezlerimiz kadınların toplumsal hayata katılımlarına, yeteneklerini fark etmelerine ve bu alanda güçlenmelerine büyük katkı sağlıyor."

"Hem okudum hem çalıştım"

Öte yandan, Bakan Göktaş'ın tekstil atölyesi, lokanta ve güzellik salonuna kadar çeşitli alanlarda işletme sahibi kadınlarla sohbeti sırasında genç bir girişimci, üniversite eğitimine devam ettiğini belirtti.

Bunun üzerine Göktaş, eğitimin önemine vurgu yaparak, kendisinin de üniversitede okuduğu dönemde çalıştığını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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