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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da Türk işçilerin 60. yılını kutladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde Türkiye ile Belçika arasında iş gücü anlaşması imzalanmasının 60. yılı için düzenlenen etkinlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde Türkiye ile Belçika arasında iş gücü anlaşması imzalanmasının 60. yılı için düzenlenen etkinlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Belçika arasında 16 Temmuz 1964'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı münasebetiyle Heusden Zolder kentinde resepsiyon düzenlendi.

"Kuşaktan Kuşağa: Belçika'daki Türk Diasporası'nın 60. Yılı" adlı programın açılışında Göktaş, "60 yıl önce ellerinde tahta bavullarıyla gurbet yoluna düşen büyüklerimizin ilk durağı Heusden-Zolder'de sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu ülke, alın teri dökmüş, nice zorluklara göğüs germiş, yıllarca vatan hasretiyle yoğrulmuş nice Türk işçisinin hikayeleriyle dolu." diye konuştu.

Göktaş, bu hikayelerden birinin sazıyla Belçika'ya gelen ilk Türk olan, maden işçisiyken şimdilerde Türk halk müziği eğitimi veren İsmail Erdoğdu'ya, bir diğerinin geçen ay hayatını kaybeden tercüman Yakup Yurt'a, bir diğerinin ise çiftçilik yaptıktan sonra Brüksel'de Türk marketi açan dedesi Hasan Malak'a ait olduğunu anlattı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Hayatım dedemin ve babamın marketinde kasalar arasında şekillendi. Alın terinin ve emeğin ne kadar kıymetli olduğunu daha küçük yaşlarımda hem okuyup hem çalışırken öğrendim. Kendi ülkemin değerlerini savunmayı ve hatta temsilcisi olmayı orada öğrendim. Büyük bir heyecanla siyaset dünyasında girdiğim seçimleri o markette insanlarla kurduğum iletişimle kazandım. Bugün Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı sıfatıyla huzurunuzdaysam bunu ailemin varlığına ve desteğine borçluyum."

60 yıl önce hiç tanımadıkları bir ülkeye adım atan birinci neslin ailelerinin verdiği güçle her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini, bilmedikleri bir çevrede, dillerini anlamadıkları insanlar arasında yaşamanın getirdiği sıkıntılara aileleri sayesinde göğüs gerdiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Onların var olma mücadelesinde ortaya koydukları başarı, kendilerinden sonra gelen çocuklarının, torunlarının yollarını açtı. Bugünkü birlikteliğimiz, işte bu mücadelenin, alın terinin ve emeğin her daim hatıralarda canlılığını koruması içindir. Gösterdikleri üstün fedakarlıklar için her birine ne kadar teşekkür etsek az. 60 yıl önce, Türkiye'den Brüksel'e göç eden büyüklerimiz yeni bir hayat kurmak için umut ve cesaretle yola çıktılar."

Göktaş, bu yolculuğun sadece kendi hayatları için değil, Belçika'nın ekonomisinin büyümesi için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, o dönem ev sahipliği yapan Belçikalılara da teşekkürlerini iletti.

60 yıl önce işçi olarak Belçika'ya göç eden Türklerin girişimci, tüccar ya da sanayici olarak önemli yatırımlara imza attıklarına, karar mekanizmalarında yer alarak ülke siyaseti hakkında görüş bildirdiklerine, etkin roller üstlendiklerine dikkati çeken Göktaş, bunları yaparken de manevi değerlerini koruduklarını, milli kültürlerine bağlı kaldıklarını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Biz de dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hem Türkiye'de hem de Belçika'da yaşadığımız şartları herkes için daha iyi hale getirmek adına var gücümüzle çalışacağız. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca, iş insanı Tamer Cankurtaranoğlu'nun birinci nesil göçmenlerden maden işçisi babasının hikayesinden esinlenerek Heusden-Zolder'deki maden ocağı mevkisinde tüm maden işçilerine atfen yaptırdığı heykele karanfil bıraktı, Belçika'ya göçün ilk adımlarını fotoğraflarla anlatan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Belçika Politika Güncel Haberler

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